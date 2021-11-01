На Закарпатті поліція затримала п’яного водія, який збив велосипедистку та втік з місця аварії

Вчора, 31 жовтня, близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення про наїзд невідомого транспортного засобу на велосипедистку у селі Свобода Берегівського району.

За викликом прибули поліцейські, які провівши всі необхідні слідчі дії встановили, що аварію було скоєно на автомобілі «Opel Combo».

Згодом правоохоронці встановили і особу водія, який скоївши наїзд на 20-річну жительку села Бакош, втік з місця ДТП.

Втікача затримали за кілька кілометрів від місця наїзду. Не впоравшись з керуванням вдруге, 38-річний мешканець села Батьово з’їхав з дороги у кювет.

Потерпілу велосипедистку з травмами різного ступеню доставили до лікарні.

Водія поліцейські освідчили. З’ясувалося, що за кермом чоловік перебував у стані сп’яніння. При медосвідуванні у його крові виявили 3,7 проміле алкоголю.

Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікують дії водія за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та за ч. 1 ст. 135 (тобто залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області