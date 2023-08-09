ДБР завершило досудове розслідування щодо «голови верховного суду днр»

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який зрадив Україну та обіймав посади так званого «міністра юстиції» та «голови верховного суду» терористичної організації «днр».

Після початку повномасштабної агресії росії фігурант отримав від окупантів посаду «міністра юстиції» та активно виконував вказівки російських загарбників щодо формування в регіоні видимості законності їхньої влади.

Колишній правоохоронець постійно брав участь у публічних виступах щодо створення та порядку роботи так званих «підрозділів юстиції» на окупованих територіях. Зокрема, такі виступи проводились підозрюваним у Маріуполі, Волновасі та селищах поблизу.

Така «відданість» дала йому змогу швидко рухатись по кар’єрній драбині і за рік війни представники рашистів запропонували йому очолити так званий «верховний суд днр».

Наразі другий обвинувальний акт щодо колабораціоністської діяльності зрадника направлено до суду (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Кримінальне провадження щодо дій колишнього правоохоронця на посаді «міністра юстиції днр» було завершено та направлено до суду у травні поточного року.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

ДБР