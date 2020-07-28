В Лисичанске пьяный неадекват бросался на прохожих с ножом и газовым баллончиком

В Лисичанске (Луганская область) нетрезвый мужчина нападал на прохожих.

Как информирует Патрульная полиция Луганской области в своем Facebook, прибыв по вызову, инспекторы увидели скопление людей и раненого мужчину. Свидетели указали на злоумышленника, который нанес пострадавшему ножевые ранения.

Полицейские догнали его — мужчина оказался в нетрезвом состоянии. У задержанного обнаружили газовый баллончик. Установлено, что неадекват приставал к прохожим, атаковал их из газового баллончика, а затем угрожал ножом.

Раненого 30-летнего мужчину забрала скорая помощь, а задержанного патрульные доставили в отделение полиции. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»