У Дніпрі водій збив трьох людей та втік з місця ДТП

У Дніпрі водій збив трьох людей і, намагаючись втекти з місця аварії, зачепив припаркований автомобіль.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із місця подій.

Аварія сталася вранці 26 вересня на площі Старомостовій. За словами очевидців, водій Nissan Rogue проїхав на червоний сигнал світлофора і збив на переході трьох пішоходів, серед яких була 7-річна дівчинка. Зупинившись подивитися на наслідки, він різко рвонув уперед, зачепивши припаркований Mercedes CLK і втік з місця ДТП.

Зупинили неадекватного водія вже в районі автовокзалу небайдужі громадяни та екіпаж патрульної поліції.

У затриманого виявили у кишені 200 російських рублів, а у телефоні багато російських номерів.

Як з’ясували журналісти сайту “Дніпро Оперативний”, 7-річну дівчинку доставили до лікарні на Космічну із закритою черепно-мозковою травмою та саднами обличчя. Її 44-річну матір госпіталізовано до 16-ї лікарні з переломом тазу.

Ще одну постраждалу 40-річну жінку у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні ім. Мечнікова.