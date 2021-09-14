Викрито схему закупівлі неякісної продукції для Укрзалізниці на суму понад ₴25 млн.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури проведено ряд санкціонованих оглядів у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів службовими особами Регіональної філії «Південно-західна залізниця» при проведені закупівлі з постачання прокладок для рейкових колій.

За даними слідства, підприємство-постачальник з метою зменшення власних витрат та отримання надприбутку порушило технологію виготовлення гумових прокладок для рейкових колій шляхом заміни складних хімічних компонентів на більш дешеві матеріали. Це підтверджується висновком лабораторних досліджень.

В результаті використання такої продукції, яка за своїм фізико-хімічним складом не відповідає вимогам заявлених ДСТУ, відбувається передчасне псування прокладок для рейкових колій, що призводить до збільшення витрат держпідприємства на її придбання, а також створює передумови до виникнення надзвичайних подій на залізниці під час здійснення пасажирських та вантажних перевезень.

Разом з тим, посадові особи Регіональної філії «Південно-західна залізниця», які безпосередньо організовують роботу комісії вхідного контролю, та керівництво галузевої служби колій, будь-яких дій, спрямованих на припинення постачання недоброякісної продукції, не вживають. Більше того, діючи в інтересах комерційної структури, організували приймання товаро-матеріальних цінностей, що не відповідають вимогам ДСТУ та безпідставно перерахували підприємству-виробнику понад 25 млн грн за продукцію сумнівної якості.

У ході оглядів виявлено та вилучено гумові прокладки для рейкових колій низької якості виробництва.

Наразі вирішується питання для накладення арешту на цю продукцію та повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури