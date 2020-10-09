Рецидивіста, який протягом року грабував мешканців столичної Троєщини, засуджено до 7,5 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської місцевої прокуратури № 3 судом оголошено обвинувальний вирок раніше неодноразово судимому 26-річому чоловіку за фактом вчинення серії крадіжок, грабежів та розбійних нападів на території Деснянського району столиці.

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений, погрожуючи пістолетом, відібрав мобільні телефони у двох підлітків, пограбував жінку у під’їзді будинку, здійснив спробу крадіжки у столичному ТРЦ та шляхом обману заволодів велосипедом неповнолітнього. Крім того, зловмисник здійснив серію крадіжок із закладів громадського харчування та салону краси.

За результатами досудового розслідування дії нападника кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст.186, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 190 КК України.

Наразі Деснянським районним судом міста Києва зловмисника визнано винним у вчиненні вказаних злочинів та засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура