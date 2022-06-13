Поліцейські вилучили обріз рушниці та патрони у жителя Хмільницького району (фото)

11 червня у м. Козятин працівники поліції зупинили автомобіль під керуванням жителя Глуховецької територіальної громади. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили та вилучили обріз мисливської рушниці та патрони. 28-річному раніше не судимому правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

За словами начальника Відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Романа Андрущака, інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль під час патрулювання. При перевірці в автомобілі порушника виявили зброю та набої. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Вилучене направлено на експертизу.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникові про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області