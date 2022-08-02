На Прикарпатті за ухилення від призову судитимуть 41-річного військовозобов’язаного

Прокурори Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 41-річного місцевого жителя за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Встановлено, що чоловік, отримавши повістку, до територіального центру комплектування не прибув, чим ухилився від призову під час мобілізації.

Він перебував на обліку як військовозобов’язаний, а у кінці червня 2022 року військово-лікарською комісією був визнаний придатним до військової служби та отримав повістку про необхідність прибуття для відправки до військової частини.

Довідково: санкцією ст. 336 КК України за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Івано-Франківська обласна прокуратура