Судитимуть інспектора Держрибагентства Одещини, який дозволяв вилов риби під час нересту

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно головного інспектора Держрибагентства Одеської області, який систематично отримував хабарі за оформлення дозволів на вилов риби в акваторії Шаболатського лиману під час нересту.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Працівники ДБР перевірили інформацію щодо незаконного вилову риби в Одеській області, поширену ЗМІ у травні 2021 року, та знайшли їй підтвердження.

Зокрема, задокументовано, як головний інспектор Держрибагентства Одеської області вимагав у рибалок щомісячну «плату» за можливість безперешкодно виловлювати рибу в акваторії Шаболатського лиману у промислових масштабах, незважаючи на заборони.

17 червня 2021 року інспектор Держрибагентства був затриманий працівниками ДБР під час отримання хабаря.

Він обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

Державне бюро розслідувань