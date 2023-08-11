В Одесі групу зловмисників викрили в утримуванні місць розпусти

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції викрили злочинну організацію на втягненні дівчат у заняття проституцією та утриманні місць розпусти в центрі Одеси. Встановлена причетність до протиправної діяльності співробітника поліції.

У поле зору оперативників Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України потрапив дільничний офіцер одеської поліції, який разом зі спільниками налагодив мережу борделів.

Встановлено, що до злочинного бізнесу 33-річний працівник поліції залучив 29-річного «компаньйона» та ще п’ятьох спільників – чоловіків та жінок – між якими розподілив ролі та функції: адміністраторів, операторів, водіїв–охоронців. Місце розпусти організовували у зйомних квартирах, розміщених на центральних вулицях Одеси.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції та слідчі ТУ ДБР, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, провели низку санкціонованих обшуків у фігурантів.

Наразі усім фігурантам оголошено про підозру за ч.2 ст.302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України