В Одесі інспектор громадської варти за $2000 продав посвідчення для пересування у комендантську годину

Інспектора Громадське формування з охорони громадського порядку «Варта Півдня» визнали винним у пособництві в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 грудня.

Громадське формування з охорони громадського порядку «Варта Півдня» створено у 2024 році і, відповідно до статуту, веде діяльність під контролем органів Національної поліції.

За матеріалами справи, інспектор громадського формування запропонував громадянину, що за 2000 доларів неправомірної вигоди посадовці «Варти Півдня» видадуть йому посвідчення працівника даного громадського формування. І це посвідчення дасть можливість безперешкодно пересуватися у комендантську годину та уникнути призову за мобілізацією до ЗСУ під час воєнного стану.

У вересні 2024-го в приміщенні ресторану чоловік передав 2 тисячі доларів і отримав таке посвідчення.

Вважається, що обвинувачений діяв як пособник у змові з невстановленою посадовою особою громадського формування, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Суд її затвердив і призначив пособнику 34 тисячі гривень штрафу.