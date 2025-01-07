В Одесі командир однієї з військових частин вимагав у підлеглих 30% бойових виплат

Упродовж семи місяців зловмисник збирав із військовослужбовців побори. Його затримали «на гарячому». Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Тепер йому загрожує увʼязнення з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність 31-річного командира однієї з військових частин викрили й припинили слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативниками 7-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Правоохоронці встановили, що керівник вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи нібито потребами військової частини, зокрема на ремонт техніки. Тим, хто відмовлявся платити, посадовець погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення в інші підрозділи, зони бойових дій.

«У такий спосіб з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень. Затримали його під час отримання «данини» за грудень в розмірі 41 тисячі гривень. Слідчі провели санкціоновані обшуки в автомобілі фігуранта та за місцем його мешкання. У якості речових доказів слідчі вилучили останній протиправний грошовий побір, мобільні телефони та банківські карти зловмисника», – повідомила начальниця відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Валентина Горошко.

Ділка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1