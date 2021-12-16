Спроба обміну 20 000 фальшивих доларів США – в Івано-Франківську судитимуть іноземця

Окружна прокуратура міста Івано-Франківська скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Туреччини за зберігання і збут підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 3 ст. 199 КК України).

За даними слідства, в червні 2021 року іноземець намагався обміняти фальшиві долари США в одному з селищ на Івано-Франківщині.

В ході обшуків за місцем його проживання в обласному центрі вилучено 324 підроблені банкноти на загальну суму 20 100 дол США.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт по суті розглядатиме Івано-Франківський міський суд.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури