В Одесі молодик вдарив ножем знайомого через відмову поїхати додому

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру, а суд за їх клопотанням помістив його під варту. За скоєне молодикові загрожує позбавлення волі.

Про подію, що сталась декілька днів тому у Приморському районі на вулиці Різовській, поліцейським повідомили медики, які госпіталізували потерпілого до лікарні.

Прибувши на місце події, слідчі з’ясували, що двоє знайомих 19-ти та 47-ми років вживали алкоголь у квартирі останнього. Ближче до ранку гість попросив господаря відвезти його на автівці додому у Пересипський район. Чоловік відмовився, нарікаючи на комендантську годину і стан сп’яніння. Це обурило молодика, він схопив зі столу кухонний ніж та ключі від чужого Chevrolet, побіг на вулицю до автівки і сів за кермо, маючи намір їхати додому самостійно.

Власник транспортного засобу, що прибіг слідом, наказав віддати йому ключі, втім юнак не дослухався і вдарив товариша ножем по руці.

Після скоєного зловмисник втік, а «швидку» для потерпілого викликав його сусід. Чоловіка доставили до лікарні з пораненнями у ліктьовому згині та плечової артерії.

Менш ніж за добу поліцейські розшукали правопорушника та затримали його в процесуальному порядку. З місця події вони вилучили знаряддя злочину, яке скерували на експертне дослідження.

«Ми зібрали достатню кількість доказів і під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя потерпілого в момент його заподіяння. Зловмисник був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а нині за нашим клопотанням суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне молодик може провести за ґратами від пʼяти до восьми років. Слідчі дії тривають», – повідомив слідчий відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Владислав Кулик.

Одеське районне управління поліції № 1