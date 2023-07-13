Зловмиснику, який підірвав гранату на вулиці Миколаєва, загрожує до 7 років ув’язнення

Подія сталась сьогодні, 12 липня, близько 17:30. На спецлінію 102 місцеві мешканці повідомили, що на перетині вулиці Братської та 1-го Братського провулку, що у мкрн Корабельному, чоловік кинув невідомий предмет, після чого стався вибух.

На місці події поліцейські встановили обставини події та чоловіка, який вчинив хуліганські дії. З’ясувалось, що зловмисник образився на товариша, з яким разом розпивав алкоголь, і тоді вирішив кинути гранату, яка лежала у кишені. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнало вікно будинку, біля якого розірвалась граната.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПУ України.

– Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». За скоєне затриманому загрожує до семи років ув’язнення, – зазначає заступник начальника ГУНП – начальник слідчого управління Едуард Соловйов.

Найближчим часом слідчі оголосять зловмиснику про підозру, а також встановлюватимуть звідки у нього вибуховий пристрій. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області