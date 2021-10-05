У Павлограді сварка через незначний привід закінчилась вбивством — під вартою опинився місцевий житель

Павлоградською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 33-річного громадянина, підозрюваного у вбивстві людини (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, у вересні 2021 року вказаний громадянин перебував у себе вдома разом з приятелем. Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка через пролиття пляшки спиртного. Обурений господар з силою почав наносити товаришу численні удари руками та ногами по голові, після чого порізав йому вуха та шию.

Від одержаних травм потерпілий помер.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури