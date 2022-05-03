У столиці оголосили про підозру чоловіку, який поранив двох поліцейських

Зловмисник вчинив сварку з дівчиною, а коли на виклик прибули правоохоронці – відкрив по них стрілянину. У результаті події двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Вчора, 2 травня, до поліції Києва звернувся мешканець будинку на вулиці Сергія Данченка із повідомленням про сварку у квартирі сусідів. За інформацією заявника, з оселі тривалий час чутно крики та він бачив, як чоловік викидає речі з вікна. На виклик оперативний черговий скерував екіпаж патрульної поліції.

Інспектори намагались поспілкуватись з порушником, однак він, відчинивши двері, поводив себе агресивно та на зауваження не реагував. У подальшому фігурант дістав з-під одягу зброю та здійснив декілька пострілів в правоохоронців, внаслідок чого двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Попри отримані поранення поліцейські обеззброїли зловмисника та затримали його.

Затриманим виявився 28-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час невідкладного обшуку помешкання з місця події слідчі вилучили пістолет із набоями, а також, ймовірно, наркотичну речовину канабіс. Все вилучене направлено для проведення відповідних експертиз.

Слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу. Наразі поліцейські підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєння особливо тяжкого злочину фігуранту загрожує від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва