Засуджені в колонії на Уманщині займалися шахрайством

До восьми років позбавлення волі загрожує засудженим виправної колонії на Уманщині, яких підозрюють у шахрайстві. Чоловіки в інтернеті продавали неіснуючі товари. Наразі оперативники та слідчі продовжують встановлювати осіб, які могли постраждати від дій зловмисників.

Протиправну діяльність чотирьох засуджених викрили оперативники Управління карного розшуку та слідчі, спільно з працівниками оперативного відділу Державної установи “Старобабанівська виправна колонія 92”.

З’ясувалося, що фігуранти, які відбувають покарання за розбій, грабіж та крадіжку налагодили у виправній колонії “бізнес” в Інтернеті.

Чоловіки розміщували на сайтах оголошення з продажу неіснуючих товарів. Орієнтувалися вони на людей, які хотіли придбати речі для власних потреб та просили їх перераховувати завдаток. Після чого зв’язок із потенційними покупцями втрачався.

Під час проведення обшуку поліцейські вилучили у засуджених речові докази, а саме мобільні телефони, SIM-карти, чорнові записи з номерами рахунків на які потерпілі перераховували кошти.

Окрім того, правоохоронці встановили трьох пособників на волі, які отримували гроші від потерпілих на банківські рахунки та перераховували їх на рахунки шахраїв. Відтак вони мали 10% від шахрайського “бізнесу”.

Наразі задокументовано близько 20 епізодів на території Черкаської області та інших регіонів України. Поліція Черкас продовжує встановлювати осіб, які б могли постраждати від дій зловмисників. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Черкаської області