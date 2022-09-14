В Одесі пасажири маршрутки затримали жінку, яка через вікно знімала об’єкти інфраструктури

Люди викликали поліцію. В телефоні жінки знайшли активне спілкування з абонентами РФ.

В Одесі пасажири маршрутки затримали жінку, яка через вікно фотографувала об’єкти інфраструктури.

Про це журналістам повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.

Зокрема, в маршрутному автобусі пасажири звернули увагу, що невідома жінка знімає деякі об’єкти, які фотографувати не можна.

“Поліцейські перевірили її телефон – там виявилась величезна кількість номерів телефонів країни-агресора та активне з ними спілкування, а також фото- і відеофіксація об’єктів інфраструктури”, – повідомили в управлінні.

В той же час, в деяких пабліках з’явилось відео, на якому зафіксовано, як у салоні маршрутного автобуса люди не дозволяють невідомій вийти на вулицю. Вони також не дозволили їй торкатися до її телефону, який вона встигла покласти в сумку. Свої дії пасажири пояснили тим, що жінка може видалити знімки до приїзду поліції. Жінка намагалася переконати оточуючих, що фотографувала квіти, але їй не повірили.

УНІАН