В Одесі підлітки так святкували день народження, що отримали декілька куль від сусіда

Занадто гучний день народження, який святкували підлітки 16-19 років, закінчився стріляниною. По веселій копанії стріляв сусід по дачі.

Подія трапилася на вул. Шкіперською, що на Дачі Ковалевського.

В результаті стрілянини двоє хлопців, 17 і 19-ти років, звернулися в поліцію з кульовими пораненнями.

56-річному сусіду за хуліганство і застосування зброї загрожує до 7 років позбавлення волі. // Вартові еспресо