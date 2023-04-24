В Одесі племінник убив тітку, а потім викинувся з 8-го поверху

У ніч з суботи на неділю в квартирі за місцем мешкання в Суворовському районі міста поліцейські виявили тіло 78-річної жінки, а на вулиці біля багатоповерхівки – її 35-річного племінника, з яким вона разом проживала.

Про небіжчиків правоохоронцям сповістив родич загиблих. Зі слів громадянина, напередодні йому подзвонив брат і попросив прийти до нього. Підійшовши до будинку, він спочатку виявив брата без ознак життя, а згодом, піднявшись у квартиру, – тітку.

За попередніми даними, жінку задушили і двічі вдарили у скроню ножем, а чоловік помер від тілесних ушкоджень, отриманих в результаті падіння з восьмого поверху багатоповерхівки.

За даним фактом слідчі розпочали одразу два провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Розглядаються та відпрацьовуються декілька версій загибелі людей. Зокрема умисне вбивство чоловіком родички та самогубство.

Тіла та речові докази, вилучені з місця події, поліцейські направили на експертизу.

Триває слідство.

ГУ Національної поліції в Одеській області