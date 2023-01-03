Волинянина затримали за скоєння умисного вбивства

Подія трапилася 31 грудня близько 21:30 у місті Володимир. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудовим слідством встановлено, що між двома чоловіками посеред вулиці виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час бійки 70-річний житель Володимира наніс ножовий удар 20-річному жителю району. Хлопець від отриманих травм помер на місці події.

Поліцейські затримали зловмисника за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Пенсіонеру оголосили про підозру у скоєному злочині. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області