В Одесі «по гарячих слідах» затримали двох братів, які пограбували жінку

Один із правопорушників підійшов до 60-річної перехожої ззаду, коли вона розмовляла по мобільному телефону, і вирвав ґаджет з рук. Інший тим часом смикнув сумку, що висіла на плечі потерпілої, але відірвав лише від неї ручку.

Про молодиків, які накинулися на неї серед білого дня на Миколаївській дорозі, одеситка негайно повідомила на спецлінію «102», скориставшись телефоном пересічного громадянина. На місце одразу були направлені наряди поліції, які патрулювали територію Суворовського району міста, і менш ніж за годину зловмисники були затримані. Викрадений мобільний у них вилучили.

З’ясувалося, брати віком 26-ти та 23-х років прямували на електричці із Любашівки на роботу в Авангард, але наплутали з зупинкою. Старшого з них вже судили за аналогічний злочин.

Слідчі кваліфікували дії чоловіків за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Фігуранти затримані в порядку ст.208 Кримінального кодексу. За скоєне їм загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1