Організаторам алкопорновечірок загрожує до 7 років ув’язнення: наслідки «розваг» блогера Андрія Ярини

Правоохоронці повідомили про підозру організаторам вечірок у Києві, під час яких хлопці принижували дівчат та знімали це на відео. Наразі їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Фігурантів тримають під вартою.

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції Київської області Андрій Небитов у Telegram.

За його словами, організатори п’яних вечірок у столиці, які знущались і принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу можуть отримати до 7 років в’язниці.

Вчора, 1 лютого, слідчі провели обшуки у помешканнях фігурантів у Києві та Івано-Франківській області.

“Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які й поширювали порно в Telegram-каналі та Instagram”, — йдеться в повідомленні.

Наразі двох організаторів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Обом оголошено про підозру щодо виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів. За скоєне зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Подальшу ж долю зловмисників вирішить суд.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці відкрили провадження щодо організаторів вечірок, під час яких хлопці принижували дівчат та знімали це на відео. Відтак, двом фігурантам справи повідомлено про підозру, ще 6 поліціянти вручили повістки.

31 січня у соцмережах розгорівся скандал: публіка натрапила на контент з Telegram-каналу одного блогера – Андрія Ярини. Він відомий тим, що заробив гроші на схемі з бінансом, відомою як “Крутити Бінанс”. Контент каналу обурив суспільство та викликав бурхливу реакцію, в якій частина висловила бажання, щоб у справу втрутилися правоохоронці, частина забажала самосуду.

На відео та фото є зокрема Андрій з групою друзів, віком близько 20 років, а також молоді дівчата. Хлопці організовували на квартирі вечірки, де зловживали міцний алкоголь до стану тяжкого отруєння – навіть втрати свідомості. Опісля Андрій з друзями знімали їх на камеру чи робили фото.

У 2021 році кілька блогерів-“мільйонників” зі Львова влаштували БДСМ-вечірку, присвячену дню народження одного з “колег”. Це відбулося у день памʼяті жертв Голодоморів, що викликало гнів у соціальних мережах.

Букви