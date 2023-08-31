В Одесі поліцейські припинили діяльність ще двох шахрайських кол-центрів

Слідчі спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинам провели санкціоновані обшуки у приміщеннях кол-центрів, розташованих на території Приморського району Одеси, звідки вилучили понад 60 комп’ютерів та ноутбуків, а також інші речі, що становлять інтерес для слідства.

З метою заволодіння коштами громадян зловмисники обладнали офіси Sip-телефонією та електронно-обчислювальною технікою. Телефонуючи громадянам та видаючи себе за співробітників різних фінансових установ за допомогою мережі Інтернет та підготовлених мовних модулей, правопорушники повідомляли, що з їхніх рахунків нібито хтось несанкціоновано списує гроші, і просили конфіденційні дані банківських карток, щоб нібито заблокувати їх і зупинити незаконне втручання. Щойно шахраї отримували від довірливих громадян інформацію щодо номерів та строку дії банківських карток, CVV-коду та ПІН-коду – відразу знімали з рахунків гроші.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях кол-центрів, розташованих на території Приморського району Одеси, звідки вилучили понад 60 комп’ютерів та ноутбуків, а також інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Заходи поліцейські проводили в рамках провадження, розпочатого за статтею 190 Кримінального кодексу України щодо шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Триває слідство.

Вкотре звертаємо увагу громадян на те, що працівники банківських установ за жодних умов не запитують ПІН-код, термін дії, а також коди безпеки CVV (три цифри на зворотному боці) банківської картки. Ці дані не потрібні для блокування картки у разі підозрілих транзакцій. Подібну інформацію маєте знати лише ви – нікому її не розголошуйте і ніде не оприлюднюйте.

Якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства, негайно зв’яжіться зі своїм банком і заблокуйте свою банківську картку, після чого зверніться в поліцію через спецлінію «102».

Нагадаємо: нещодавно в Одесі поліцейські виявили та припинили роботу чотирьох незаконних кол-центрів. Протидія шахрайству триває.

Національна поліція України