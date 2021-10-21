Посадовців «Укрзалізниці» підозрюють у розкраданні майже ₴12 млн. на закупівлі вугілля

У разі доведення вини їм загрожує від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна.

Двох посадовців “Укрзалізниці” та керівника приватної компанії підозрюють у розкраданні 11,8 мільйона грн під час закупівлі вугілля для опалення пасажирських вагонів. Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.

У 2018 році одна з філій “Укрзалізниці” провела публічні торги із закупівлі вугілля для опалення пасажирських вагонів. За даними слідства, керівник філії був головою тендерного комітету, він разом із керівником відділу, який ініціював закупівлю, діяв на користь конкретного постачальника. Вони нібито не допустили інші компанії до аукціону. Обрана компанія стала переможцем торгів і поставила вугілля за завищеними цінами на 11,8 мільйона грн.

Підозру повідомили заступнику керівника однієї з філій “Укрзалізниці”. Раніше стало відомо, що йдеться про філію «Пасажирська компанія», де у 2018 році посаду заступника займав Артем Миронович. Через розслідування його відсторонили від нинішньої посади виконавчого директора філії “Південно-Західна залізниця”.

Також підозру отримали керівник відділу матеріально-технічного забезпечення та керівник приватної компанії — переможця торгів.

Усім трьом інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. // Діло