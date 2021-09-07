Водій, що перевозив нелегальну деревину, намагався дати хабаря поліцейському

Співробітники поліції Ужгородщини затримали вантажівку з нелегальним лісом та відкрили кримінальне провадження за фактом надання неправомірної вигоди водієм. Слідство у справах триває

Вчора, 6 вересня, наряд поліції Ужгородщини зупинив вантажівку з деревиною в селі Велика Добронь. Під час перевірки поліцейські встановили, що документи, які надав 25-річний водій, недійсні. Оскільки порода деревини в дозволах на транспортування і реальний вантаж відрізнялися, поліцейські повідомили чоловіку про відповідальність за скоєне. Правопорушник спробував вирішити проблему також у незаконний спосіб і намагався дати поліцейським гроші, щоб ті його відпустили.

Працівники поліції на місце події одразу ж викликали слідчо-оперативну групу, яка, окрім незаконного вантажа, задокументувала і спробу надання неправомірної вигоди правоохоронцям.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження – ч. 1 ст. 369 та ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі та незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

Автомобіль «ЗІЛ» з деревиною поміщено на штрафмайданчик відділу поліції. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини цих правопорушень.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області