На столичному Печерську затримали чоловіка за незаконне зберігання та збут наркотиків

31 зіп-пакет із розфасованим канабісом, ваги, пристрої для куріння – усе це правоохоронці вилучили у затриманого. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, за який йому загрожує до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Під час відпрацювання оперативної інформації працівники кримінальної поліції Печерського управління поліції затримали чоловіка з наркотиками на вулиці Басейній. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група.

Під час поверхневого обшуку в рюкзаку фігуранта було виявлено та вилучено 31 зіп-пакетики із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на канабіс, а також ваги та пристрій для куріння.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 1987 року народження.

Правоохоронці також провели невідкладний обшук за місцем проживання затриманого, де вилучили рослинну речовину зеленого походження загальною вагою близько 50 грам. За висновком експертизи, вилучена речовина – особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено.

Слідчі Печерського управління поліції під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу у великих розмірах з метою збуту. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва