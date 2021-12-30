На Тернопільщині засудили чоловіків, які вкрали з пасовища корів та здали їх на м’ясо

Підозрювані в суді свою провину визнали.

У Тернопільській області до позбавлення волі засудили двох молодиків, які вкрали двох корів з пасовища та здали їх на м’ясокомбінат. Про це йдеться у вироку Збаразького районного суду Тернопільської області, повідомляє ТСН.

За даними суду, двоє чоловіків, один із яких на той момент був ще неповнолітнім, 1 листопада 2018 року з пасовища у селі Козярі Тернопільської області вкрали двох корів вартістю понад 27 тис. грн. Тварин вони здали на м’ясо.

Одного з підозрюваних суд засудив до 3 років позбавлення волі, проте він був засуджений і за інші злочини та ще не відбув покарання, а тому перебуватиме за ґратами 3 роки та 6 місяців.

Іншого підозрюваного засудили до 2 років позбавлення волі, проте він також уже був засуджений вироками інших судів, а тому перебуватиме у в’язниці 3 роки та 3 місяці. Також другий засуджений повинен сплатити колишній власниці тварин 13 515 грн матеріальної та 2 500 грн моральної компенсацій. // Діло