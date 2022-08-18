В Одесі поліцейські розслідують обставини смерті двох чоловіків

Розпочато провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

У вівторок до поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки в провулку Успенському виявили тіло молодого чоловіка. Правоохоронці встановили, що загиблим є 22-річний містянин, який напередодні надав неправдиве повідомлення про розбійний напад щодо себе.

В ході встановлення обставин загибелі молодого одесита та огляду його квартири правоохоронці виявили там тіло ще одного містянина віком 39-ти років з ножовими пораненнями. В оселі були ознаки боротьби та ніж зі слідами крові.

За попередньою версією слідства, власник житла через численні боргові зобов’язання у власній квартирі вбив знайомого та, аби пояснити наявність поранень на руках, отриманих під час боротьби з потерпілим, одразу ж повідомив до поліції, що двоє незнайомців накинулись на нього з ножем, порізали йому руки та відібрали ноутбук, який він насправді здав у ломбард ще наприкінці липня.

Коли ж правоохоронці встановили, що громадянин інсценував злочин, той пішов додому і покінчив життя самогубством, вистрибнувши з балкону, розташованого на шостому поверсі багатоповерхівки.

Слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси попередньо подію кваліфікували як умисне вбивство та самогубство. В рамках провадження, розпочатого за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, призначені ряд експертиз, зокрема, судово-медичну, яка встановить остаточну причину смерті чоловіків. Слідство у справі триває.

Одеське районне управління поліції № 1