В Одесі поліцейські викрили групу осіб, підозрюваних у грабежах та розбоях

Як повідомлялося раніше, співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області затримали 20-річного одесита. Разом зі спільниками він вступав у розмову з одинаками біля розважальних закладів або на безлюдних вулицях, зловмисники провокували конфлікт, а тоді гуртом кидалися на свою жертву. В неї відбирали цінне майно, яке потім здавали до ломбардів, а виручену готівку ділили між собою.

В ході досудового розслідування, яке проводили слідчі Приморського відділу поліції, було встановлено, що одесит діяв у змові з 22-річним уродженцем кавказького регіону та двома місцевими дівчатами, 22-ох та 33-ох років.

Усіх їх було затримано згодом, під час проведення оперативно-розшукових заходів. Крім того, було доведено, що на рахунку спільників не лише грабежі, а й розбої, до яких вони вдавалися, нещадно б’ючи людей, коли ті починали чинити їм опір.

Відтак сьогодні дії фігурантів кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.186 (Грабіж) та ч.2 ст.187 (Розбій). Чоловікам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а жінкам — цілодобовий домашній арешт. За скоєне їм загрожує до 10-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Приморський відділ поліції в м. Одесі