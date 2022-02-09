У Харкові судитимуть сімох чоловіків, які влаштували бійку з поліцейськими

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно семи чоловіків за фактом умисного заподіяння працівникам правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 345 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 11 грудня 2021 року близько 22:30 поліцейські прибули на територію пляжно-розважального комплексу, розташованого по вул. Героїв Праці, з приводу бійки. Проте вказана інформація не знайшла підтвердження.

Коли правоохоронці почали виходити з території комплексу, вони побачили бійку. Виконуючи свої професійні обов’язки, поліцейські підійшли до місця конфлікту, проте їх роботі почали заважати семеро чоловіків, які знаходились поруч. Чоловіки почали бити поліціянтів, внаслідок чого п’ять правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

Наразі обвинувальний акт стосовно семи чоловіків направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури