В Одесі поліцейські викрили чоловіка у колабораціонізмі

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Правоохоронці встановили, що зловмисник активно поширював антиукраїнський контент на своїй сторінці в одній із заблокованих в Україні російських соціальних мереж.

Пенсіонер робив в «Однокласниках» репости із публікаціями у підтримку і звеличування «досягнень» приватної військової компанії ворога, учасники якої нібито неодноразово доводили свою «мужність» на ділі, а також ділився хвалебними висловлюваннями про «героїчні» вчинки літунів московитів. Публікуючи контекст, що визначає збройну агресію росії проти України позитивним процесом, чоловік схилявся перед загарбниками, підтримував та виправдовував їхні дії.

в одесі поліцейські викрили літнього чоловіка у колабораціонізмі

Припинили протиправну діяльність зловмисника дізнавачі та оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за сприянням співробітників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області.

«У помешканні правопорушника поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон із доказами протиправних дій, – розповідає старший дізнавач територіального підрозділу поліції Олеся Юрко. – Встановивши наявність достатніх доказів у вчиненні кримінального правопорушення, дізнавачі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про колабораційну діяльність, тобто публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора».

Одеське районне управління поліції №1

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