В Одесі поліцейські викрили чоловіка у колабораціонізмі

Правоохоронці встановили, що зловмисник активно поширював антиукраїнський контент на своїй сторінці в одній із заблокованих в Україні російських соціальних мереж.

Пенсіонер робив в «Однокласниках» репости із публікаціями у підтримку і звеличування «досягнень» приватної військової компанії ворога, учасники якої нібито неодноразово доводили свою «мужність» на ділі, а також ділився хвалебними висловлюваннями про «героїчні» вчинки літунів московитів. Публікуючи контекст, що визначає збройну агресію росії проти України позитивним процесом, чоловік схилявся перед загарбниками, підтримував та виправдовував їхні дії.

Припинили протиправну діяльність зловмисника дізнавачі та оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за сприянням співробітників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області.

«У помешканні правопорушника поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон із доказами протиправних дій, – розповідає старший дізнавач територіального підрозділу поліції Олеся Юрко. – Встановивши наявність достатніх доказів у вчиненні кримінального правопорушення, дізнавачі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про колабораційну діяльність, тобто публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора».

Одеське районне управління поліції №1