В Одесі поліцейські викрили містянина у шахрайстві

Впродовж місяця від «торгівлі» зловмисника постраждали десятеро громадян, які зазнали збитків на загальну суму чотири тисячі гривень. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що чоловік розмістив на одному із популярних сайтів оголошення про продаж жіночих ременів вартістю 400 гривень, а для правдивості додав фотознімки, завантажені з інтернет-мережі. При спілкуванні з потенційними покупцями одесит повідомляв їм, що товар зможе відправити тільки після повної оплати, але, отримавши від довірливих громадян на рахунок гроші, обривав з ними зв’язок. У такий спосіб зловмисник ошукав десятьох містян на 4 тис. гривень.

Потерпілі намагалися зв’язатися з «продавцем», а коли зрозуміли, що всі спроби марні, звернулися до поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, в рамках якого встановили особу правопорушника. Смартфон, за допомогою якого він шахраював, у нього вилучили.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, за частинами 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. За скоєне одеситу загрожує штраф від 51 до 68 тис. гривень або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають», – повідомила слідча відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Валерія Мазуренко.

Вкотре наголошуємо громадянам на тому, що не варто сплачувати кошти за товар незнайомим та неперевіреним продавцям наперед. Щоб не потрапити на гачок аферистів, наполягайте виключно на післяплаті або ж відмовтеся від цієї покупки і пошукайте товар в іншому місці.

Одеське районне управління поліції № 1