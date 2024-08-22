В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який пограбував підлітка

Зловмисник заволодів мобільним телефоном 13-річного хлопця. Поліцейські за кілька годин розшукали правопорушника і викрадене ним майно. Тепер чоловіку загрожує ув’язнення.

Подія сталася вдень у дворі багатоповерхівки на Люстдорфській дорозі. Юнак залишив свій рюкзак на лавочці і катався неподалік на велосипеді. Цим і скористався зловмисник, який проходив повз. Він понишпорив у чужому наплічнику та забрав з нього телефон вартістю 6000 гривень. Підліток застав чоловіка, коли той тримав його гаджет у руках, і просив повернути. Втім, зловмисник втік, а хлопець розповів про подію батькові, який звернувся до територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці того ж дня встановили правопорушника. Ним виявився 36-річний житель того ж району, де був скоєний злочин. Чоловік зізнався, що планував продати телефон та отримати за нього гроші, що власне і зробив. Але поліцейські розшукали продане ним майно та повернули власнику.

«За наявності достатніх доказів ми повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, скоєному в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 тис. 240 грн. Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури», – розповів слідчий відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Вадим Наконечний.

Одеське районне управління поліції № 1