СБУ викрила масштабну оборудку з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.

На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.

Наразі проводяться заходи за участю працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Додаткові деталі буде повідомлено згодом.

Довідка:

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ