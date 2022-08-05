“Працівник банку” ошукав жительку Боярки на 110 тисяч гривень

В червні до Фастівського районного управління поліції звернулась 48-річна жителька Боярки та повідомила, що у неї незаконно зняли кошти з рахунку. До неї зателефонував “працівник банку” та запропонував перевести кошти з основного рахунку на інший, оскільки її гроші намагаються списати. Потерпіла повідомила шахраю конфідеційну інформацію, а потім дізналась, що втратила заощадження.

Поліцейські затримали 44–річного уродженця Кіровоградщини. Під час обшуку в нього вилучили мобільні телефони, банківські картки та планшет.

Слідчі за фактом шахрайства розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.190 ККУ). Чоловіку загрожує до 3 років ув’язнення.

Поліція закликає громадян бути обачними та не довіряти незнайомцям, особливо якщо під різними приводами вони просять перерахувати кошти.

Відділ комунікації поліції Київської області