На Львівщині викрили масштабний конвертаційний центр

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Співробітники ГУ ДФС у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили масштабний конвертаційний центр.

Встановлено, що ряд СГД використовувався для надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам реального сектору економіки, тобто переведення безготівкових коштів у готівку.

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Загальний оборот підприємств, залучених до протиправної діяльності, за період 2019-2020 років становив близько 1,7 млрд. грн.

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За результатом санкціонованих обшуків офісних приміщень суб’єктів господарської діяльності, які входили до складу «центру мінімізації податкових платежів» виявлено та 5 млн. необлікованих готівкових коштів, 102 печатки СГД, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

Завдяки вжитим заходам та проведенню вказаних слідчих дій діяльність конвертаційного центру припинено.

Державна фіскальна служба України

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