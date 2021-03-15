На Львівщині викрили масштабний конвертаційний центр

Співробітники ГУ ДФС у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили масштабний конвертаційний центр.

Встановлено, що ряд СГД використовувався для надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам реального сектору економіки, тобто переведення безготівкових коштів у готівку.

Загальний оборот підприємств, залучених до протиправної діяльності, за період 2019-2020 років становив близько 1,7 млрд. грн.

За результатом санкціонованих обшуків офісних приміщень суб’єктів господарської діяльності, які входили до складу «центру мінімізації податкових платежів» виявлено та 5 млн. необлікованих готівкових коштів, 102 печатки СГД, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

Завдяки вжитим заходам та проведенню вказаних слідчих дій діяльність конвертаційного центру припинено.

Державна фіскальна служба України