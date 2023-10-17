За катування дружини та утримування її замкненою у будинку судитимуть мешканця Берегівщини

Прокурор Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури скерував на розгляд суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя за фактом катування та незаконного позбавлення волі своєї дружини (ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 146 КК України).

Йдеться про подію, що трапилася на початку серпня цього року у с. Пийтерфолво. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння почав сваритися на малолітнього сина через незадовільну поведінку. Конфлікт намагалася припинити мати дитини, яка вступилася за хлопчика, за що нападник вирішив її покарати. На зауваження дружини реагував агресивно та почав наносити їй побої, аж поки та не втратила свідомість. Навіть попри це обвинувачений не припинив протиправну поведінку, далі бив потерпілу та знущався.

Аби жінка не змогла повідомити про злочин правоохоронцям, нападник прив’язав її до ліжка та протягом трьох днів не випускав з помешкання. Згодом їй таки вдалося непомітно втекти.

За два тижні після події Виноградівський районний суд виніс чоловікові вирок за нанесення легких тілесних ушкоджень своїй дитині (ч. 1 ст. 125 КК України) та засудив до штрафу. Випадок трапився у вересні цього року. Наразі ж особі може загрожувати до 6 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури