В Одесі правоохоронці припинили роботу борделю

Встановлено, що місце розпусти утримували четверо осіб. Їх дії кваліфіковані за ч.2 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Протиправну діяльність фігурантів викрили працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 3. Протягом кількох місяців правоохоронці проводили комплекс оперативно-розшукових заходів для підтвердження вини правопорушників.

Доведено, що в одній із квартир у Приморському районі міста двоє уродженців Одещини та Луганщини — 20-річна дівчина та 41-річний чоловік — організували місце для надання найманими ними жінками інтимних послуг за грошову винагороду. Допомагали їм в утриманні незаконного бізнесу дві місцеві жительки віком 41-го та 42-х років. Зазначені особи підбирали жінок, згодних займатися проституцією, забезпечували в місці розпусти порядок та дотримання встановлених правил поведінки, розміщували в мережі Інтернет оголошення щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду для охочих їх отримати та обліковували отримані внаслідок злочинних дій прибутки.

У борделі, помешканнях фігурантів та автомобілі, який використовувався ними у злочинній діяльності, правоохоронці провели обшуки, в ході яких вилучили мобільні телефони, «чорнові» записи, комп’ютерну техніку, банківські картки, гроші та інші речові докази, які мають безпосереднє доказове значення для кримінального провадження.

За результатами досудового розслідування трьом особам вже оголошено про підозру у сутенерстві та втягненні жінок у заняття проституцією за ч.2 ст.303 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Боротьба з проституцією, звідництвом, сутенерством та іншими злочинами у сфері суспільної моралі працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, продовжується. Превентивні заходи щодо викриття зловмисників правоохоронці проводять на постійній основі. До відповідальності притягуються як ті, що сприяють процвітанню проституції, так і ті, що погоджуються надавати інтимні послуги за грошову винагороду.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалом ВБЗПТЛ)