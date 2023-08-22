В Одесі правоохоронці проводять обшуки у військкоматах
В Одесі прийшли з обшуками до низки районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Мова йде про чотири ТЦК.
Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.
Як розповіло джерело, обшуки ведуть в чотирьох районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Заходи проводить прокуратура регіону, представники Управління стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Обшуки пов’язані з питанням щодо роботи Військово-лікарської комісії (ВЛК).
Зазначимо, що за даними джерел РБК-Україна, комплекс заходів щодо ТЦК проводяться в кількох регіонах країни.