В Одесі правоохоронці проводять обшуки у військкоматах

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В Одесі прийшли з обшуками до низки районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Мова йде про чотири ТЦК.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.

В Одесі проводять масові обшуки у військкоматах, - джерело

Фото: в Одесі проводять масові обшуки у військкоматах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як розповіло джерело, обшуки ведуть в чотирьох районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Заходи проводить прокуратура регіону, представники Управління стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Обшуки пов’язані з питанням щодо роботи Військово-лікарської комісії (ВЛК).

Зазначимо, що за даними джерел РБК-Україна, комплекс заходів щодо ТЦК проводяться в кількох регіонах країни.

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