В Одесі правоохоронці викрили приватного нотаріуса у шахрайстві з нерухомістю

Фігурантка вступила в змову зі знайомим і переоформила на нього квартиру померлого самотнього чоловіка. За скоєне їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Встановлено: щоб провернути махінацію, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу від імені померлого зробила довіреність на житло на співучасника, що дало їй змогу внести зміни до реєстру речових справ на нерухоме майно. В подальшому спільники планували привласнену квартиру перепродати, а виручені за неї кошти розділити між собою.

За місцем мешкання та роботи правопорушників було проведено низку санкціонованих обшуків, під час яких правоохоронці вилучили докази їхньої протиправної діяльності, що дало право накласти на відчужену у незаконний спосіб квартиру арешт.

За результатами досудового розслідування, яке проводять співробітники Слідчого управління поліції Одещини за оперативного супроводу працівників Управління карного розшуку та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, зловмисникам оголошені підозри: чоловіку в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою в особливо великих розмірах, за ч.5 ст.27 та ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, а жінці — і в шахрайстві, і в несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, за ч.3 ст.362 Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчих поліції Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Одеської області