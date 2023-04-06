У Києві чоловік погостював у знайомого, а потім обібрав його

Зловмисник викрав телефон, срібні прикраси та біжутерію з квартири потерпілого під час спільного відпочинку. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне киянину загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наприкінці лютого до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що після гостювання знайомого він виявив відсутність у квартирі мобільного телефону та прикрас. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу задокументувала злочин і правоохоронці розпочали пошук зловмисника.

Оперативні працівники провели низку розшукових заходів і встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше не судимий 34-річний уродженець Києва, який викрав мобільний телефон, срібні каблучки, а також біжутерію під час застілля у квартирі заявника. Частину речей чоловік збув до ломбарду, а решту правоохоронці вилучили та повернули заявнику.

За цим фактом слідчим відділом територіального підрозділу було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне порушнику загрожує до восьми років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва