В Одесі припинено роботу незаконного «реабілітаційного центру», де насильно утримували людей

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримані організатор протиправного бізнесу та один із його спільників. Оцінка діям інших осіб, які входили до складу злочинної групи, буде дана в ході слідства.

Співробітники слідчого управління поліції регіону за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури встановили, що група осіб, не маючи відповідних дозволів та ліцензій, під прикриттям громадської організації налагодила роботу так званого реабілітаційного центру, де начебто надавали допомогу алко- та наркозалежним людям.

Його пацієнтами ставали громадяни, чиї близькі родичі, введені в оману рекламними оголошеннями правопорушників, зверталися до них по обіцяну «кваліфіковану допомогу». Вартість курсу «лікування» залежала від платоспроможності клієнтів — вона варіювалася від кількох тисяч до кількох десятків тисяч гривень. Отримавши шляхом обману гроші, правопорушники примусово доставляли «пацієнтів» до закладу, де насильно утримували, позбавляючи можливості вільно покинути його територію та примушуючи виконувати різноманітні «правила» та «завдання».

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, бейсбольні бити та інші речові докази.

На момент проведення слідчих дій у центрі «на реабілітації» перебувало кілька десятків осіб, серед яких — неповнолітні. Частина з цих людей вже написали до поліції заяви та перебувають у статусі потерпілих. Під час спілкування з правоохоронцями вони повідомили, що їх насильно помістили у заклад і утримували там у жахливих умовах.

На теперішній час у процесуальному порядку затримані двоє підозрюваних, місце знаходження ще одного встановлюється. Дії правопорушників слідством кваліфіковані за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Також поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинів (наглядачів, охоронців, кухарів, групи з примусової доставки залежних тощо), та працюють над збором доказової бази їх протиправної діяльності.

Разом з тим наголошуємо: заяви окремих осіб у ЗМІ про неправомірність дій поліцейських під час заходів у вказаному центрі безпідставні та не відповідають дійсності. Всі слідчі дії, зокрема обшуки, були санкціоновані судом та проводилися із дотриманням чинного законодавства.

Відділ комунікації поліції в Одеській області

(За матеріалом СУ)