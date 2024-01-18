В Одесі припинено діяльність чергового шахрайського кол-центру

В офісі, який розташовувався у Приморському районі міста, збиралися дані щодо банківських рахунків громадян для зняття з них коштів.

Викрили його співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно з працівниками слідчого управління ГУНП в Одеській області.

За даними слідства, з метою заволодіння коштами громадян зловмисники обладнали офіс Sip-телефонією та електронно-обчислювальною технікою. Телефонували людям та видавали себе за співробітників банківських установ. Використовуючи методи соціальної інженерії, отримували від співрозмовників персональні дані та інформацію щодо їхніх особистих рахунків і відразу ж знімали з них кошти.

За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення у приміщенні кол-центру був проведений санкціонований обшук. Вилучені 35 комп’ютерів та ноутбуків, мобільні телефони, а також інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Санкціонований обшук здійснювався в рамках провадження, розпочатого за частиною 3 статті 190 (в редакції ККУ до внесення змін Законом України № 3233-IX від 13 липня 2023 року) Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Правоохоронці збирають докази для притягнення винних до відповідальності. Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Шановні громадяни, пам’ятайте, що працівники банківських установ не запитують пін-код, термін дії, а також коди безпеки cvv (три цифри на зворотному боці) банківської картки. Цю інформацію маєте знати лише ви – нікому її не розголошуйте і ніде не оприлюднюйте.

Якщо ви все-таки стали жертвою шахрайства, не зволікайте, негайно блокуйте свою банківську картку та телефонуйте на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Одеської області