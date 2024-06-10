Ув’язнили на 13 та 10 років спільників, які вчинили смертельну розправу над 18-річним хлопцем за «дозу» психотропів

За публічного обвинувачення прокурора Бердичівської окружної прокуратури двох місцевих жителів визнано винними у скоєнні умисного вбивства, за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Їх засуджено, відповідно, до 13 та 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що жорстоке вбивство 18-річного хлопця скоїли два приятелі. Це 33-річний чоловік, який раніше відбував покарання, у тому числі за розбій, та 18-річний парубок. Обоє – з Одещини, тимчасово проживають у Житомирському районі.

Трагічна подія сталася у передноворічний день минулого року. Тоді усі троє приїхали до Бердичева, щоб здійснити у різних місцях «розкладки» з психотропною речовиною PVP (солі).

Однак з’ясувалося, що однієї дози синтетичного наркотику не вистачає – її вжив потерпілий. Це розлютило чоловіка, він накинувся на хлопця, ударом звалив на землю та черевиком наступив йому на шию. А потім висмикнув з капюшона потерпілого шнурок, накинув на шию та задушив його. Допомагав у вбивстві приятель, який утримував жертву, щоб не чинив опір.

Закінчивши жорстоку розправу, тіло віднесли у канаву і прикидали будівельним сміттям. Після цього викликали таксі, по дорозі закупили продуктів та поїхали спочатку до Житомира, а потім – до Звягеля.

Вже через декілька днів обох затримали в іншій області та взяли під варту, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури