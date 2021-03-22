В Одесі скоєно розбійний напад на хостел
Сьогодні вночі на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про необхідність допомоги поліції в одному з хостелів на вулиці Буніна.
Заявник повідомив, що громадянин, погрожуючи пістолетом, намагався заволодіти грошима та мобільними телефонами працівників закладу.
Інспектори вмить прибули на місце виклику та затримали чоловіка з предметом, схожим на вогнепальну зброю.
Для з’ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Патрульна поліція Одеської областіTweet