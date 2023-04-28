Звягельчанка допомогла «подрузі» і залишилася без грошей

Жінка відгукнулась на прохання подруги про фінансову позичку та переказала їй гроші. А через кілька годин дізналась, що сторінку товаришки у соцмережі зламали шахраї, які й розіслали її друзям листи з проханням про грошову допомогу. Нині в усіх обставинах розбираються поліцейські у рамках відкритого кримінального провадження.

Інтернет-ошуканство існує від тоді, від коли люди почали користуватися всесвітньою мережею. До поліції чи не щодня надходять повідомлення про онлайн-шахрайство і з кожним днем актуальність боротьби з ними зростає.

– Ми переписувалися в інстаграм, моя подруга теж недавно стала мамою і ми часто ділимося новим досвідом – материнством. Цього разу ми говорили про хрестини, вона запитала, чи готуємось ми до цієї події і я відповіла, що так. На цьому ми завершили листування, а вже через декілька годин вона попросила позичити їй гроші. Мене це насторожило, адже ми одночасно отримуємо фінансову допомогу по догляду за дитиною, тому я запитала, на що саме їй потрібні гроші. Вона відповіла загадково, мовляв – замовлю одну річ, а потім скину відео. Я повірила, адже ми, жінки, такі – любимо секрети…

Жінка одразу перекинула гроші, а вже ввечері подруга написала про те, що її сторінку зламали й по листуванні з іншими друзями вона зрозуміла, що таким чином ошукали декількох осіб.

Потерпіла одразу звернулася до банку, яким користувалися шахраї, та з відповідною заявою до поліції.

Кіберполіцейські зазначають, що такий вид шахрайства досить поширений і в такому випадку захистити кошти можна простим способом – зателефонувати подрузі й переконатися в тому, чи дійсно вона потребує допомоги.

Якщо ви вже стали жертвою шахрайства, необхідно звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати на 102. Зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій. Зателефонуйте в банк, через який було здійснено платіжні операції, повідомте, що переказ здійснено на картку шахрая.

Після притягнення винної особи до кримінальної відповідальності ви можете звернутись до суду з вимогою відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Слідчі Звягельського районного відділу поліції кваліфікували подію за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області