В Одесі судитимуть 35-річного чоловіка, який привласнив гроші та автівку на підприємстві

За майнові злочини містянину загрожує до восьми років позбавлення волі.

Влаштувавшись на стажування кур’єром на підприємство з виготовлення хлібобулочних виробів, чоловік повинен був розвести товар на автомобілі одного із працівників. Натомість, прихопивши з каси підприємства 20 тис. гривень, стажер зник разом із транспортним засобом.

Після того, як власник «Cheri Amulet» звернувся по допомогу до поліції, того ж дня правоохоронці «по гарячих слідах» розшукали правопорушника в родичів у Білгород-Дністровському районі, де він переховувався. Там зловмисник сховав і чужий легковик. Автівку правоохоронці вилучили та повернули власнику. А от кошти підприємства чоловік витратив на особисті потреби.

Щодо своїх дій він пояснив: терміново потрібні були гроші.

«В ході досудового розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, ми зібрали достатньо доказів вини фігуранта і висунули йому обвинувачення за частиною 1 статті 289 та частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом та таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. На час слідства суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Обвинувальний акт ми скерували до суду. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років», – повідомив т.в.о. слідчого відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Владислав Дехтярук.

Відділ комунікації поліції Одещини