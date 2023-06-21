В Одесі судитимуть членів злочинної організації, які наживалися на донатах представників бізнесу для ЗСУ

Вісім учасників злочинної організації під вартою, ще троє, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території та за кордоном, – оголошені у розшук. На понад 50 банківських рахунків, що належать підозрюваним особам та їхнім родичам, накладено арешт. Поліцейські встановили 70 епізодів шахрайства й 65 суб’єктів господарювання, у яких аферисти виманили загалом 3 мільйони гривень. Правопорушникам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області вийшли на слід зловмисників. Ті по всій країні через мобільні додатки «Viber», «Telegram» та «Whatsapp» розсилали підприємцям та фізичним особам завідомо підроблені листи нібито від імені начальників обласних та міських адміністрацій з проханням долучатися до збору коштів на потреби української армії. В листах правопорушники вказували розрахункові рахунки та банківські платіжні картки, відкриті на фізичних осіб у різних банківських установах, з метою заволодіння коштами громадян шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, їх подальшої легалізації та переправлення на тимчасово непідконтрольні та окуповані території України.

Надалі слідчими слідчого управління поліції Одещини спільно із працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України та управлінь карного розшуку Одеської, Дніпропетровської й Тернопільської областей було встановлено, що за шахрайською схемою стоїть злочинна організація, яка має стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізняється побудованою ієрархією, чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.

“В ході досудового розслідування правоохоронці встановили усіх учасників злочинної шахрайської організації. Вона складалася із одинадцяти осіб. Вісьмох фігурантів правоохоронці затримали та помістили в СІЗО. Ще троє знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України та за кордоном і оголошені в розшук, зокрема організатор злочинної організації, що на Луганщині відбуває покарання за умисне вбивство”, – зазначила начальник відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Одеській області Віоріка Фінікова.

Під час проведення санкціонованих заходів правоохоронці вилучили речові докази й знаряддя злочину, зокрема мобільні термінали, абонентські номери, листи від імені голів адміністрацій, банківські картки, гроші, отримані злочинним шляхом, зброю та наркотичні засоби. Та встановили 70 епізодів шахрайства й 65 суб’єктів господарювання, у яких аферисти виманили загалом 3 000 000 гривень.

«На підставі доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури висунули вісьмом затриманим учасникам злочинної групи обвинувачення у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією або її структурними частинами та участі у злочинній організації (ч.ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України), організації заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому злочинною організацією (ч. 4 ст. 190 ККУ), придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ) та незаконному придбанні і зберіганні наркотичних засобів без мети збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 309 ККУ)», – зазначив начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Коновальчук.

На понад 50 банківських рахунків, що належать підозрюваним особам та їхнім родичам, накладено арешт.

Обвинувальні акти скеровані до суду.

Згідно з санкціями вищезгаданих статей, правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Одеської області